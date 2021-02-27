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Gündem
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da aranan cinayet şüphelisi nişan töreninde yakalandı

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Şanlıurfa'da aranan cinayet şüphelisi nişan töreninde yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (55) katıldığı nişan etkinliğinde yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın, Söylemez Mahallesi'nde nişan etkinliğine katılacağını öğrendi. Harekete geçen ekipler, sivil kıyafetlerle katıldıkları nişana gelen M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda işlemleri yapılan M.A. daha sonra adliyeye sevk edildi.

 

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