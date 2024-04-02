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Şanlıurfa'da aileler birbirine girdi! 2 kardeş hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Çatışma
Şanlıurfada aileler birbirine girdi 2 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 00:42

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında arasında çıkan kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hayatını kaybeden 2 kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililerin siyasi olmadığını belirttiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Çatışma

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