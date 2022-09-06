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Şanlıurfa’da acı tesadüf! Olay yerine gidince hayatlarını kaybettiklerini gördü

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#Şanlıurfa#Trafik#Kaza
Şanlıurfa’da acı tesadüf Olay yerine gidince hayatlarını kaybettiklerini gördü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 10:48

Şanlıurfa’da otomobilin yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza yapan otobüsü tamir edip olay yerinden kaldırmak için giden belediyede görevli otobüs tamircisi, kazada anne ve babasının öldüğünü öğrendi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem’in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.’nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

ANNE VE BABASININ KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.
Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da acı tesadüf Olay yerine gidince hayatlarını kaybettiklerini gördü

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#Şanlıurfa#Trafik#Kaza

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