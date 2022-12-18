Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da, 9 göçmenin hayatını kaybettiği kazada 2 tutuklama kararı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza
Şanlıurfa’da, 9 göçmenin hayatını kaybettiği kazada 2 tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 12:39

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına devrilen ve 9 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği minibüs kazasının ardından organizatör olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haberin Devamı

 Suriye'den geçen cuma günü sabah saatlerinde sisli havada kaçak yollardan sınırı geçen 30 göçmen, organizatör ve şoför olan Mustafa K. yönetimindeki 67 VE 781 plakalı minibüs ile şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Tali yollardan ilerleyen minibüsün şoförü, devriye görevi yapan jandarmayı fark edip hız yaparak uzaklaşmak istedi. Ancak bu sırada sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, 5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi. Kazada minibüste bulunan 31 kişiden 6’sı olay yerinde, 3’ü hastanede 9 kişi yaşamını yitirdi, 2'si yaralı 22 kişi ise kurtarıldı.

Şanlıurfa’da, 9 göçmenin hayatını kaybettiği kazada 2 tutuklama kararı

Kazada ölen ve adli tıp morgunda otopsileri yapılan 5’i çocuk 9 Suriye uyruklu göçmenin 7'si Şanlıurfa'da, 2'si ise yakınları tarafından götürüldükleri Suriye'nin Resulayn kentinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye para karşılığında giriş yapan göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından sulama kanalından kurtarılan minibüs sürücüsü Mustafa K. ile verdiği ifade doğrultusunda İsa K. ve İsmail K. gözaltına alını.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa K. ile İsa K., 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı, İsmail K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan konuya ilişkin soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili Mahmut K., ile Abit K. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu
daha fazla video içinŞanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay