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Şanlıurfa’da 350 polis ile 'torbacı' operasyonu: 48 gözaltı

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#Torbacı#Operasyon#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 08:32

Şanlıurfa'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde 350 personelin katılımıyla 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 48 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa’da 350 polis ile torbacı operasyonu: 48 gözaltı

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#Torbacı#Operasyon#Şanlıurfa

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