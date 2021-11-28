Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Kritik zirve öncesi Sergen Yalçından istifa kararı Son söz Çebinin...Kritik zirve öncesi Sergen Yalçın'dan istifa kararı! Son söz Çebi'nin...#Beşiktaş
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Donacağız Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyorDonacağız! Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyor#İstanbul
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
İstanbulda ilk 11ler belli oldu Avcıdan sürpriz tercih...İstanbul'da ilk 11'ler belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih...#Fatih Karagümrük
Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı Maaşları 20 bin TLye kadar çıktıBu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL'ye kadar çıktı#Bakıcı
Ankara’da iğrenç olay Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririzAnkara’da iğrenç olay! Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririz#Ankara
Çirkin el hareketi kameralara yakalandıÇirkin el hareketi kameralara yakalandı #Eric Zemmour
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Avrupanın göbeğinde alarm zilleri Kararlar peş peşe geldi... Bir ülke daha bugün kapanıyorAvrupa'nın göbeğinde alarm zilleri! Kararlar peş peşe geldi... Bir ülke daha bugün kapanıyor #Koronavirüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
Almanyada Zeynep Avcı fırtınası devam ediyorAlmanya'da Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor!#Zeynep Avcı
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi

#ŞANLIURFA#Narkotik#Polis
Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da, polisin durdurarak arama yaptığı, inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonette, piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu tahmin edilen 217 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Van’dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda uygulama noktası oluşturdu. Polis ekiplerince inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonet, şüphe üzerine durduruldu. Ekipler, 'Lozen' isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada; inşaat malzemeleri arasında, poşetlenmiş 217 kilogram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis Ö.M., Y.S., Ö.S., A.Ö. ve A.S.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek'ten gözaltına aldı. Yalıtım malzemesiyle uyuşturucuyu gizlemeye çalışan şüphelilerin, piyasa değeri 20 milyon lira olduğu tahmin edilen uyuşturucuyu batı illerine ve bir kısmını ise Avrupa’ya gönderecekleri öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Narkotik#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising