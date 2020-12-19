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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçirildi

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Şanlıurfa’da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçirildi
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Şanlıurfa'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis, araçta yaptığı aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Sahte altına el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

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