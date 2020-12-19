Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-
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Şanlıurfa’da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçirildi
Şanlıurfa'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Polis, araçta yaptığı aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Sahte altına el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
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