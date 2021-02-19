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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa ve Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

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Şanlıurfa ve Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
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ŞANLIURFA ve Adana’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı araştırmayla şüphelilerin adresleri tespit edildi. Savcılık kararıyla şüphelilerin Şanlıurfa ve Adana’daki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, 4 tabanca, 4 şarjör, 6 lüks otomobil, 551 mermi, 101 bin 285 lira, 1050 Euro, 2 bin 800 Dolar, 25 altın ile 416 altın türü madeni para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

 

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