Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Sahte içkiye bir kurban daha Eşim çığlık çığlığa öldüSahte içkiye bir kurban daha! 'Eşim çığlık çığlığa öldü'#İstanbul
Kadıköyde çıldırtan detay Ceza sahasında 11 Fenerbahçeli var ama... 2014-15 ssonrası bir ilk...Kadıköy'de çıldırtan detay! Ceza sahasında 11 Fenerbahçeli var ama... 2014-15 ssonrası bir ilk...#Fenerbahçe
Yoğun kar alarmı Dikkat: İl il sıralandı... İstanbul için saat verildiYoğun kar alarmı! Dikkat: İl il sıralandı... İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Avustralya yasta... Akılalmaz trajediye bir kurban dahaAvustralya yasta... Akılalmaz trajediye bir kurban daha#Avustralya
Yanı başımızda savaş hazırlığı, İsrail talimatı verdi Yetkililer en az 2 yıl sürer...Yanı başımızda savaş hazırlığı, İsrail talimatı verdi! Yetkililer en az 2 yıl sürer...#İran
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Tepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattıTepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattı!#Muharrem Sarıkaya
Kan donduran işkence Çıplak halde evinin önüne bıraktılarKan donduran işkence! Çıplak halde evinin önüne bıraktılar#Adana
Ali Murat elimde büyüdü... Ölümüyle ilgili acı detayı anlattıAli Murat elimde büyüdü... Ölümüyle ilgili acı detayı anlattı#İzzet Altunmeşe
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'#Seren Serengil
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

#Şanlıurfa Valiliği#Otomobil#Kaza
Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da Şanlıurfa Valiliği'nin koruma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Çöşnük Mahallesi Buhara Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet A. yönetimindeki 63 BE 243 plakalı Şanlıurfa Valiliği'nin koruma aracı, Kayseri yönüne ilerlerken Handan G. yönetimindeki 44 EM 898 plakalı otomobille çarpıştı.

Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Handan G. ile Mehmet A. ve araçlardaki Hiranur G. ve Mahmut A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa Valiliği#Otomobil#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz