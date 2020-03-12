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Haber Giriş: 12.03.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Resulayn’dan acı haber…

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Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Resulayn’dan acı haber…
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Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasına göre Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda bir Jandarma Uzman Onbaşı ve üç yerel güvenlik personeli şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.  Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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