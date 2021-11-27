Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt kimdir, nereli?

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Fevzi Kurt, 1968 yılında Nevşehir Hacıbektaş‘ta doğdu. 1974-1985 yılları arasında İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Hacıbektaş ilçesinde tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Eğitim Yüksekokulu’nu bitiren Fevzi Kurt aynı yıl sınıf öğretmeni olarak atandı.

Fevzi Kurt, 1991-2000 yılları arasında Nevşehir, Malatya ve Kayseri illerinde öğretmen ve okul müdürü olarak çalıştı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünü bitirdi. 2000-2021 yıları arasında Maarif Müfettişi olarak Bingöl, İstanbul ve Konya’da görev yaptı. Merkezi olarak yapılan İlk okuma Yazma Öğretimi, Sınıf Yönetimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim, Temel Eğitim ve Mali Mevzuat konularında öğretim görevlisi olarak kurs ve seminerlerde görev yaptı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmiş olup evli ve dört çocuk babasıdır.