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Şanlıurfa İl Göç İdaresi'nde görevlilere saldıran, camları kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek

#Şanlıurfa#Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü#Sınır Dışı
Şanlıurfa İl Göç İdaresinde görevlilere saldıran, camları kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kırarak taşkınlık çıkaran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

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Karşıyaka Mahallesi’ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde dün öğleden sonra sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramayacaklarını öğrenen bir grup Suriyeli, güvenlik görevlileri ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken Suriyeliler, 2 güvenlik görevlisini yaraladı. Daha sonra attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kıran gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti.

Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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#Şanlıurfa#Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü#Sınır Dışı

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