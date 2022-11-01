Saniyelerle kurtuldular

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Kaza, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Organize sanayi çıkış yolundan gelen bir otomobil, Ankara istikametinden yan yola girmek isteyen başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki oto lastik dükkanına daldı.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın dükkana hızla girdiği sırada müşteriler ve çalışanların kazadan saniyelerle kurtuldukları görüldü.

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