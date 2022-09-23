Şanghay’ın halıları Isparta’dan

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Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi toplantılarında dünya liderlerine ev sahipliği yapan 1.2 milyon metrekare alanda kurulu 8 otelin halıları, Isparta'dan gönderildi.

Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Belarus, Moğolistan, İran, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan liderlerinin kaldığı otellerdeki bütün halılar, Isparta'da işletmeciliğini Ethem Erkan Kader ve Derya Kader çiftinin yaptığı halı fabrikasında, 11 ayda üretildi. Ethem Erkan Kader, “Yüzde 100 yün 35 bin metrekare halı ürettik. Tamamen Özbekistan'a özgü desenlere bağlı kalarak yapılan üretimler" dedi.

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MARKA ŞEHİR

- 2016’da Kazakistan’da gerçekleştirilen Şanghay toplantısının yapıldığı salonun halılarını da kendilerinin ürettiğini belirten Kader çifti, “Kentin kaybolan değeri Isparta halısının tekrar canlandırılması için çalışmaktan onur duyuyoruz. Türkiye’den dünyaya ihraç edilen lüks otel halılarının yüzde 90’ı Isparta’da üretiliyor. Isparta marka şehir haline geliyor” dedi.