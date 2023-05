Sandık manzaraları

Haberin Devamı

DÖRTNALA OY VERDİLER

- İzmir Bornova’da 14 Mayıs’taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren (47), geleneği bozmadı. Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu’na at üstünde gelen Ceren’e, bu kez arkadaşı Cihan Saha (24) da atı ile eşlik etti. ‘Karamel’ ile ‘Kara inci’ isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı. Faruk Ceren, “İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik” dedi.

‘KOVBOY DEĞİL CİRİTÇİ DADAŞLARIZ’

Erzurum Yakutiye’de de Yarımca Atlıspor Kulübü sporcuları, oy kullanmaya atlarıyla gitti. Atlarıyla tek sıra halinde okulun bahçesine giren sporculardan en öndekinin elinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Burada atlarından inen ciritçiler, tek tek içeri girip oylarını kullandı. Sporculardan Erdem Yıldırım (18), “1163 No’lu sandıkta ilk oyumu kullandım. Bizi gören arkadaşlar kovboy zannetti, biz kovboy değil ciritçi Dadaşlarız. İlk oyum olduğu için biraz heyecanlandım” diye konuştu.

‘PAŞA’SIYLA GELDİ

- İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya gitti. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlileri şaşırdı. Cihan ‘Paşa’ isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredekiler de o anları ilgiyle izledi. Nazım Cihan, ”Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. ‘Paşa’ benim bir parçam. O benim yoldaşım, her şeyim. Ben ecdadımızı da çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.

AŞKLARINI DA MÜHÜRLEDİLER

- Ankara’da Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Özbey (42) ve sevgilisi Gizem Esin (35), İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bahçede kız arkadaşını bekleyen Özbey, sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Özbey, üzerinde kız arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğraf bulunan ‘Benimle evlenir misin’ yazılı oy pusulası, ‘Evet’ mührü ve mini seçim sandığı ile Gizem Esin’e evlenme teklif etti. Sürpriz teklif karşısında şaşıran Esin, gözyaşları içinde ‘Evet’ cevabını verdi. Esin, ‘Evet’ mührünü vurduğu pusulayı Özbey ile birlikte sandığa attı. Esin, çok mutlu olduğunu belirterek, “Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Çok mutluyum” dedi.

ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE

- Düzce’de İsmail Çoban (24) ve Özge Çoban (23) çifti, gelinlik ve damatlıkla oylarını kullandı. Düğünle seçimin aynı güne denk geldiğini belirten Özge Çoban, “Güzel bir anı oldu bizim için. Böyle bir güne denk geldi. Gelecekte çocuklarımıza anlatacağız. Vatana millete hayırlı olsun” dedi. Damat İsmail Çoban, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, “Seçim gününe denk gelmemesi için uğraştık ama nasip böyleymiş” ifadelerinde bulundu.

ÖRÜMCEK ADAM AĞ DEĞİL OY ATTI

- Adana’da Can Şaşkın (26), çocukluk tutkusu olan ‘Örümcek Adam’ kostümü giyerek oy kullanmaya gitti. Okuldaki vatandaşlar ve yanlarındaki çocuklar, Can Şaşkın’a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. Oyunu kullanan Can Şaşkın, “Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya ders veriyoruz. Ben de böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun” dedi.

SEÇİM ARBEDESİ

-Şanlıurfa Akçakale’ye bağlı Yazlıca Mahallesi’nde, toplu oy kullanma iddiası üzerine okula giden Şanlıurfa Barosu avukatlarından Ronayi Paydaş, saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Paydaş, sosyal medyadan arbede görüntülerini “Can güvenliğimiz olmadığı için köyden ayrılıyoruz” notuyla paylaştı. Görüntülerde, arbede sırasında bir kişinin, saldırıya uğrayan avukata, “Buraya kimsenin girme yetkisi yok” dediği duyuldu. Ulubatlı Hasan İlkokulu’nda da toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. Müşahitler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı. Yeniköy Mahallesi’nde de YSP’li bir sandık müşahidi oyunu açık kullanınca tartışma yaşandı. Mahalleye giden YSP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Eş Başkanı Ahmet Atış, içeri alınmayınca tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Şenyaşar ve Atış’ın da olduğu 5 kişi yaralandı, bir aracın da camları kırıldı.

SEÇİM KUZUSU

- İstanbul Sarıyer’de bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Ayazağa İlkokulu’na geldi. Kadın okula üzerine kazak giydirdiği kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü.

Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

KONVOYLA TARTIŞMADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

- Ordu’nun Güzelyalı ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında seçim kutlaması konvoyunda araç içerisinde olan E.K. (17) ile İYİ Parti Güzelyalı İlçe Başkanlığı önünde bulunan Erhan Kurt (47) arasında tartışma çıktı. Araçtan inen E.K., üzerindeki bıçakla Erhan Kurt’u kalbinden bıçakladı. Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan Kurt hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Tedaviye alınan Erhan Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan E.K. ve araç içerisindeki 3 kişi, Giresun Bulancak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

CHP Ordu Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

KEDİSİNİ DE UNUTMADI

- Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye yeniden sandık başına gitti. Oy kullanmaya gelenlerin sayısında 14 Mayıs’ta yapılan ilk tur oylamasına benzer şekilde yoğun katılım görüldü. Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda bir vatandaş oy kullanmaya kedisiyle geldi.

SANDIKTA BOY GÖSTERDİLER

- Dünyanın en uzun boylu adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen (41), Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kırsal Alibey Mahallesi’nde oyunu kullandı. 1010 nolu sandıkta oy kullanan Kösen, “Ülkemize hayırlı olsun” dedi. Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi de Karabük Safranbolu’da seyyar sandık uygulaması ile oyunu kullandı. Gelgi, “Tüm engelli bireylere mümkün olduğu kadar sosyal ortama karışmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

ESKİ MİLLETVEKİLİ HASTANEYE KALDIRILDI

- Şanlıurfa’da bulunan CHP eski İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Karaali Mahallesi’nde kadınların yerine toplu oy kullanıldığını öne sürerek duruma karşı çıktı. Bunun üzerine Şeker ve sandıkta görevli müşahitlerle darp edildiğini ve arbede sırasında telefonunu kırıldığını söyledi.

Yaşananları CHP’li Özgür Özel sosyal medya hesabından, “İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker’in kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerinizle darp edildi, telefonu kırıldı. Köyde jandarma var ama sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Sandık güvenliğini sağlayın” paylaşımında bulundu.

Darp edilen Ali Şeker, tedavi için hastaneye kaldırıldı.