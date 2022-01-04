Sandığa davet

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan metronun temeli, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında atıldı. Daha önce CHP mitingi için izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener birlikte katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in metroyla sadece ucuz, konforlu, süratli, güvenli bir toplu taşıma aracına kavuşmayacağını belirterek, “Bir medeniyet, demokrasi, barış projesi gerçekleştiriyoruz” dedi.

'HALK DÖNÜŞÜM İSTİYOR'

Akşener’in ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce bu meydanda miting yapmalarına izin verilmediğini belirterek, “Demek ki dolabiliyor, demek ki halk seçim istiyor, demek ki halk dönüşüm istiyor. Demek ki halk adalet istiyor. Hak istiyor, hukuk istiyor” dedi. CHP Lideri şöyle devam etti:

“Sayın Akşener, Türkiye’nin bugün yaşadığı tabloyu gayet güzel açıkladı. Bugün Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yılı. Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Metro temeli atacağız. Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın temelini atıyoruz. Belediye başkanlarıma şunu söyledim, ‘Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın, eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzuru içerisinde yaşayacak ve hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz’ dedim ve belediye başkanları böyle çalışıyor. 100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce bu ülke, yani, Türkiye önemli başarılara milli kurtuluş savaşıyla büyük bir imza attı. Siz de burada büyük bir imza attınız, bayrağımızı göndere çektiniz. Millet İttifakı olarak, inşallah genel başkanım, inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi’ni tekrar topraklarımıza getireceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz. Hepiniz

bunun tanığı olacaksınız.”

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AKŞENER: 13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI ADAYI OLACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zamları eleştirerek şöyle konuştu: “Tam ben 24 aydır il il, ilçe ilçe esnaf geziyorum. 81 ilin 79’unu tamamladım. Türkiye ağlıyor, esnafıyla, işsiz genciyle, çiftçisi, besicisiyle, atanamayan öğretmeniyle, 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilememiş memuruyla kahrolan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Allah’ın izniyle iktidara geleceğiz, 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız. Burada bu açılış için Mersinlinin teveccühü var. Mersinli ‘Sayın Erdoğan derhal seçimi getir, sandığa teslim ol’ diyor. Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Milletle ters düşe düşe, milletle bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Kadınlar tencere kaynatmakta problemi var. Dolayısıyla kendileri çok tok olduğu için ‘2 domates al’ diyorlar. Size ‘2 domates ye’ diyenler, yarım simit ye diyenler kendileri ne yiyor? Siz söyleyin. Buna son vermek için derhal seçim hemen seçim diyorum.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘KAYNAK’ YANITI

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Kılıçdaroğlu vaatlerine karşı yeterli kaynak olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, bütçemiz var. Yeterli kaynağımız da var. Kaynağın nereye harcanacağını belirleyen siyasi otoritedir. ‘Biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Kaynağı vatandaşa ayıracağız, fabrikalara ayıracağız’ diyeceğiz. Hani var ya gitmediğiniz yollardan dolarla para, hani var ya köprülerden geçiyorsunuz Eurolarla. Hani var ya 50-70-30 yıllık garantiler. Tüm bunları kamulaştıracağız. Para var efendim para var. Parayı halk için kullanacaksınız, bir avuç kişi için değil. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek. Dünya siyaset tarihine çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle tüm gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz demokrasinin tarihini yazacaksınız. Sandık gelecek mi? O soru da soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek. Yarın olmazsa öbür gün gelecek.”

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SURİYELİLER TURİST OLARAK GELEBİLİR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin dönüşüyle ilgili de şunları söyledi:

“Hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceğiz. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz harcayacağımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. En geç 2 yıl içinde hiç meraklanmayın tüm Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Bize güveneceksiniz. Söz veriyoruz bize güveneceksiniz, biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum, herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde birlikte yaşasınlar. Buraya isterlerse turist olarak gelebilirler, kapılarımız açık. Suriye ile de Mısır’la da barışacağız. Tüm komşularımızla barışacağız.”