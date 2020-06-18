MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSancaktepe'de yıldırım düşen binanın çatısı yandı
GeriGündem Sancaktepe'de yıldırım düşen binanın çatısı yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ/İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Sancaktepe'de yıldırım düşen binanın çatısı yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sancaktepe'de yıldırım düşen binanın çatısı yandı
Abone Olgoogle-news

SANCAKTEPE'de yıldırım düşen 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısı yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı. Olay yerine gelen Sultanbeyli ve Taşdelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binanın bulunduğu caddede kurulan pazarda önlem alındı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Pazarcı Çetin Doğan, "Panik yaptık ama itfaiye kısa sürede söndürdü" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle