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Sancaktepe'de toprak altında kalan işçi Yasin Can yaşamını yitirdi

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#İSTANBUL#Sancaktepe#İşçi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 16:15

İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında yapılan çalışma sırasında toprak kayması sonucu işçi Yasin Can (40) hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Çalışma yapılırken toprak kayması meydana geldi.

İnşatta çalışan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için AFAD ve arama kurtarma ekipleri de inşaat sahasına geldi.

Arkadaşları gözyaşları içinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını izledi. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu Yasin Can (40) toprak altından kurtarıldı. Yaralı işçi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine kaldırıldı. Can burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sancaktepede toprak altında kalan işçi Yasin Can yaşamını yitirdi

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İSTANBUL#Sancaktepe#İşçi

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