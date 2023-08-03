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Sancaktepe'de TIR cipe çarptı! Çok sayıda yaralı var

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 13:44

İstanbul Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada TIR şoförü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Asım Atçı yönetimindeki TIR'ın lastiği seyir halindeyken patladı. Yolda zikzaklar çizen TIR, içinde 4 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü Asım Atçı ve cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza

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