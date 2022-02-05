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Sancaktepe'de sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı

#Istanbul#Sancaktepe#Trafik Kazası
Sancaktepede sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı

Sancaktepe’de iş yerine gitmek için evden çıkan kadına yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken, sürücü yerde yatan kadına birkaç saniye baktıktan sonra kaçtı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 07.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gitmek için evinden çıkan Birdane Önal, yolun karşısına geçmek isterken karşı yönden hızla gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Yola fırlayan Önal, yüzüstü yere düştü. Minibüs sürücüsü, acılar içinde yerde yatan talihsiz kadına birkaç saniye baktıktan sonra hızla uzaklaştı. Önal, çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altında olan Önal’ın çarpmanın etkisi ile kalçasında ve ayaklarında kırık meydana geldiği öğrenildi. Talihsiz kadına çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

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“İKİ AYAĞINDA KIRIKLAR VAR”

Talihsiz kadının eşi Bülent Önal, “Sabah saatlerinde eşim işe gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isterken karşı yönden hızla gelen araç eşimin üstüne kırıyor. Aracın ön plakası yok, artık hırsızlık mı yaptılar o yüzden yok, yoksa araç çalıntı o yüzden mi yok bilmiyorum. Şahıs alkollü mü yoksa başka bir olaydan mı kaçıyordu bilmiyoruz. Bir an önce yetkililerden bu olayın aydınlatılmasını, hızlı şekilde suçluların bulunmasını istiyoruz. Eşimin iki ayağında kırıklar var. Kaval kemiği kırık, iç kanması var mı yok mu bilmiyoruz. Zaten şu anda kendisi müşahede altında, tedavisi sürüyor. Eşime minibüs çarptıktan sonra duruyor, bir iki saniye duruyor, ardından kaçıp gidiyor. Vicdan meselesi. Trafikte yanlışlıkla bir hayvana çarptığımızda en azından veterinere ya da bir kenara bırakıyoruz. Bu şahıs eşime çarpıyor, eşim çarpmanın etkisi ile fırlıyor, o da basıp kaçıyor. Eşimin bacağına platin takılacak. Biz bu şahısların yakalanmasını istiyoruz” dedi.

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Öte yandan yolun karşısına geçmekte olan kadına minibüsün çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Istanbul#Sancaktepe#Trafik Kazası

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