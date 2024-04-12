Sancaktepe'de silahlı saldırı: Aracından inerken kurşun yağmuruna tutuldu

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Olay 5 Nisan Cuma günü Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut A. otomobilinden indiği sırada, şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Mesut A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemelerde 11 adet boş kovan bulundu. Mesut A.'ın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, olayda kullanılan aracı Eyüpsultan'da ormanda yanmış halde buldu. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Yasin Tolga T. (25), Emre B.(24) ve Cem Ö. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.