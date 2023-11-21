Sancaktepe'de korkunç kaza: Otobüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti! 'Frene bastı ama duramadı'

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Yenidoğan Peron Amirliği'nde meydana geldi. Yenidoğan -Kadıköy hattında çalışan 19 EK seferini yapan Sadettin Bilgiç yönetimindeki İETT otobüsü, peronlara girmeye çalıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Saliha A.'yı otobüsün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri Saliha A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. İETT şoförü Sadettin Bilgiç ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"FRENE BASTI AMA DURAMADI"

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Görgü tanığı, Talha Uymaz, “Kadın yolun karşısına geçecekti. Kadın birden durdu. Geri gidemedi. Otobüs frene bastı ama duramadı" ifadelerini kullandı.