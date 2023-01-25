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Sancaktepe'de cadde ortasında silahlı saldırı: Takip ettiği eşini vurdu

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#Saldırı#Silah#Sancaktepe
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 17:07

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kişi, takip ettiği caddede yürüyen eşine peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin B. caddede yürüyen eşi Şehriban B.'yi aracıyla takip ediyordu. Otomobilinden inen şüpheli daha sonra eşine peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sancaktepede cadde ortasında silahlı saldırı: Takip ettiği eşini vurdu

Görgü tanığı Kazım Biçer, "Kaldırımın üzerinde bir olay oldu. Silah sesleri duyduk. Biz de çıktık yardım etmek için ama silah olduğu için fazla yanaşamadık. Yardım edemedik yani. Eski eşiymiş söylediklerine göre. Aracından indi, geldi, sıktı. Dereye doğru kaçarak gitti. Büyük bir ihtimalle eski eşi takip ediyordu. Geldi sıktı. Koştuk ama bırakıp kaçtı eşini. Yaralının oradayken bilinci açıktı. Durumu iyiydi. Hastaneye kaldırdılar. Ambulansı falan aradık. Alıp götürdüler hastaneye. 4-5 yerinden vuruldu ama bacağından" dedi.

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#Saldırı#Silah#Sancaktepe

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