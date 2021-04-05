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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Sancaktepe'de 5 katlı binada korkutan yangın!

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Sancaktepe'de 5 katlı binada korkutan yangın!

Sancaktepe'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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