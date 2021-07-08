Sanat kenti Şuşa’da savaşın izleri siliniyor

ERMENİSTAN’ın 8 Mayıs 1992’de işgal ettiği Şuşa, Azerbaycan Ordusu’nca 8 Kasım 2020’de işgalden kurtarıldı. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerine sahip Şuşa, bölgeye hakim coğrafi konumu nedeniyle Dağlık Karabağ’ın “gözü” olarak nitelendiriliyor. Çok sayıda tarihi anıta sahip, seçkin bilim ve kültür insanların doğduğu Şuşa’da savaşın izleri siliniyor. Kentte altyapı ve yol çalışmaları devam ederken, çalışanlar ve kente ziyarete gelenlerin konaklaması için otel açıldı. Harabeye dönen, çoğu yıkılan, bazılarında ise sadece duvarların kaldığı tarihi eser ve yapıların envanteri çıkartıldı. Bu yapıların orijinaline uygun yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Son Karabağ savaşında atılan roket ve bombalardan zarar gören Şuşa’daki Kilise’de de restorasyon yapılıyor.



TARİH TALANI

İşgal döneminde, 21 yaşında Şuşa’yı terk eden Elçin Ahmedov, 29 yıl sonra tarih profesörü olarak memleketine döndü. Prof. Dr. Ahmedov, yıkılan, harabeye dönen Şuşa’daki tarihi eserlerin kayıtlarını çıkartıyor. Eserlerin orijinaline uygun yeniden yapılması çalışmalarını yürüten Ahmedov, “Büyüdüğüm evi yıkmışlar, ev yok olmuş. Ermenistan, her şeyi yok etmiş, Şuşa’nın tarihini, Azerbaycan’ın tarihini silmişler. Camileri ahır olarak kullanmışlar, yıkmışlar” dedi.



Yüzbaşı Seymur Abdullayev dakenti kurtardıkları anları,“Şuşa, demek Karabağ demek. Karabağ’ın gözü, her yere hakim. Şuşa’nın alınmasıyla tüm üstünlük bize geçti. Şuşa’nın kurtarılmasında görev aldım, gece gizlice sızdık. Yoğun çatışmalar yaşandı, Ermenistan askerleri Hankenti’ne doğru kaçtı” diye anlattı.



TARİH KENTİ

ŞUŞA, çok sayıda tarihi anıta sahip, seçkin bilim ve kültür insanlarının doğduğu bir kent. Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752’de kurulan Şuşa, Dağlık Karabağ’ın ‘gözü’ olarak nitelendiriliyor.



ŞUŞA’YA SEVDA’LI

Kentte görevli Azerbaycan askerleri ile gönüllü olarak orduya katılan ve şimdi de Şuşa’da görev alan Sevda Zülfikarlı, “Yıllarca Şuşa’nın azad olmasının hayalini kuruyordum. Şuşa alındığında sabaha kadar sevinç gözyaşları döktüm” diye konuştu.



ERMENİSTAN MAYIN HARİTASINI PAYLAŞMADI

AZERBAYCAN Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları, bölgede 8 binin üzerinde patlamamış mermi, roket, anti tank ve personel mayını imha etti. Mayın döşeli önemli yerlerden biri de Azerbaycan’ı Türkiye’ye demiryoluyla bağlayan hat üzerinde. Habil Caferov, “1760 metrelik alanda 1150 tank ve personel mayını imha ettik. Ermenistan’ın derhal uluslararası hukuka uyarak mayın haritasını açıklamalı” dedi.







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