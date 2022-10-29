Sanal bahis çetesinin lideri tanıdık çıktı! Bu da enişte vurgunu

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden bahis oynatan bir çeteyi takibe aldı. İstanbul merkezli çete, kurduğu basit bir yazılımla bahis oynatıyor, topladıkları paraları da Küçükçekmece’deki bir AVM’nin içindeki ATM’lerden çekiyordu. Yapılan fiziki takibin devamında bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim’de aynı ATM’den para çekerken yakalandı. Paraları çeken kişiler, kendilerini gizlemek için motosikletli kuryelik de yapıyor ve paraları motosikletle taşıyordu.

SORUŞTURMA TOSUNCUK’A UZANDI

Soruşturma derinleşince çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Sanal kumar çetesinin başında, Çiftlik Bank’ın TOSUNCUK lakaplı sahibi Mehmet Aydın’ın amcasının oğlu ve kız kardeşi Sultan Aydın’ın eşi olan Erol Aydın vardı. Erol Aydın, Çiftlik Bank’ın kuruluş aşamasında Mehmet Aydın’ın en yakınındaki isimlerden biriydi. Tanık olarak ifade verdiği Çiftlik Bank davasında, Mehmet Aydın’ın Çılgın Tavuklar adlı bir oyundan esinlenerek Çiftlik Bank’ı kurduğunu ve kendisinin de yazılımsal olarak ona destek verdiğini anlatmıştı. Polis ekipleri bu bilginin ardından Erol Aydın ile iki adamını daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların üzerlerinde 108 bin TL nakit para bulundu.

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Emniyet’te 3 gün sorgulanan Erol Aydın ve 4 adamı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.