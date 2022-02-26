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Samuraylı konuştu

#Can Göktuğ Boz#Başak Cengiz#Samuray
Samuraylı konuştu

İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i (28) kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Boz savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Cinayeti işlerken cinsiyet ayrımı yapmadım. Kaç kılıç darbesi vurduğumu da hatırlamıyorum. Çok tehlikeli bir hastalığım var. Çok pişmanım, özür dilerim" dedi.

 

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İstanbul Ataşehir’de 9 Kasım 2021 akşamı, Can Göktuğ Boz, mimar Başak Cengiz’i (28) kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldürmüştü. Boz, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı iddianamenin okunmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nın, Can Göktuğ Boz’un cezaevi yerine akıl hastanesinde olması gerektiğini bildiren rapor hazırladığını açıkladı.

Boz savunmasında, “Ben şizofreni hastasıyım, kafamdaki seslerde şeytan sürekli konuşuyor. Şeytan bana suç günü ‘Dışarı çık insan öldür. Suç işlemezsen seni öldürürüm’ dedi. Ben daha öncesinde hastalıklar geçirmiştim sonrasında uyuşturucu ve bonzai kullandım. Doktor bana ‘Ölebilirsin, beyin hücrelerinde azalma var’ dedi. Çok tehlikeli bir hastalığım var. Çok pişmanım, özür dilerim. Cinayeti işlerken cinsiyet ayrımı yapmadım. Kaç kılıç darbesi vurduğumu da hatırlamıyorum” dedi.

‘BAŞAK’I EVLADINIZ GİBİ GÖRÜN’

Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz ise “En ağır cezayı talep ediyorum. Başak Cengiz’i evladınız gibi görün. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Göktuğ Boz’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Göktuğ Boz#Başak Cengiz#Samuray

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