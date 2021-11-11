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Samuray kılıçlı vahşet

#Can Göktuğ Boz#Samuray Kılıcı#Cinayet
Samuray kılıçlı vahşet

Can Göktuğ Boz, elindeki samuray kılıcıyla yoldan geçen mimar Başak Cengiz’e saldırdı. Aldığı 15 öldürücü darbeyle ağır yaralanan Başak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde “Ben evden çıkarken birini öldürmeyi planladım. Bir erkek bana direnebilirdi o nedenle bir kadın öldürmeyi seçtim” dedi.

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Can Göktuğ Boz (27), İstanbul Ataşehir’de Barbaros Mahallesi’ndeki Kentplus sitesinde yaşıyordu. Başak Cengiz (28), Ankara’da mimarlık yapıyordu. Hayatı boyunca Boz’u bir kez bile görmemişti. Nişanlıydı ve düğününe gün sayıyordu. Ataşehir Finans Merkezi’ndeki bir banka binasının inşaası için İstanbul’a gelmiş, Ataşehir’deki bir otele yerleşmişti. Cengiz, önceki gün saat 19.00 sıralarında iş çıkışı oteline doğru yürürken, Boz da elinde samuray kılıcıyla sokağa çıktı.

GERİ DÖNÜP VURDU

Boz bir anda önünde yürüyen Başak Cengiz’e saldırdı. Genç kadını birçok yerinden yaraladı. Başak Cengiz kanlar içinde yere düştükten sonra Boz yanından ayrıldı. Ancak kısa süre sonra geri dönüp tekrar kılıçla darbeler vurdu. Çevredekiler tepki gösterince kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve 15 yerinden darbe alan Başak Cengiz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisler, Boz’un evine operasyon yaptı. Boz, kapıyı kırmak için hazırlanan polisleri elinde cinayeti işlediği samuray kılıcıyla karşıladı.

DEHŞET NOTLARI

Babasına ait evde 3 yıldır yalnız yaşayan Boz’un dairesinin duvarlarına, “Karnına bıçak sapla”, “Mermi at”, “Ölüm, cinayet, intihar , tuzak kur”, “Spor yap, Osman’ı öldür” notlarını yazdığı görüldü. Boz gözaltına alındı. Bu sırada Boz’un “Televizyonda gördüğüm samuray filmlerinden etkilendim. O hareketleri denedim” dediği öne sürüldü. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Boz’un olayda kullandığı kılıca el koyuldu. Evinde yapılan aramada 15 kılıç daha bulunan Boz’un Maslak’ta özel bir üniversitede mühendislik, açık öğretimde de sosyoloji okuduğu belirtildi.

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‘ÖLDÜRMEK İSTEDİM’

Mahkemece tutuklanan Boz ifadesinde, “Canım sıkıldı, üzgündüm. Evden çıkarken birini öldürmeyi planladım. Bir kadın öldürmek istedim. Bir erkek bana direnebilirdi o nedenle bir kadın öldürmeyi seçtim. Dairemden kılıçla sakin bir şekilde çıktım, sitenin kapısında bir kadının geçmesini bekledim. Geçen kadını gördüğümde de kılıçla saldırdım. Eve döndüğümde üzerimi değiştirdim, kılıcı da banyoda yıkadım. Pişmanım, bu hatayı bir daha asla yapmayacağım” dedi. Boz, kılıçları çok sevdiğini ve onları internetten aldığını söyledi. Boz, uyuşturucu kullandığı için 17 gün tedavi gördüğünü, 5 yıl psikolojik destek aldığını, son 3 yıl ise psikoloğa gitmeyi bıraktığını söyledi.

Samuray kılıçlı vahşet

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KOMŞULARI: PSİKOPATTI

Can Göktuğ Boz’un komşuları tarafından defalarca site yönetimine şikâyet edildiği de ortaya çıktı. Birçok kişinin “Psikopattı” dediği Boz’la aynı apartmanda yaşayan komşusu, “Sürekli şikâyet ediliyordu. Daire babasının. Uzun süredir o oturuyordu. Cama çıkıp ‘Hepinizi öldüreceğim, gebereceksiniz’ diye bağırıyordu. İnsanlar defalarca site yönetimine şikâyet etti. Çocuklar korkuyordu. Ancak bir önlem alınmadı. Böyle bir olay olacağı belliydi” dedi.

YANINA KALMASIN

Acılı baba Avni Cengiz, kızını şöyle anlattı: “Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi’nden çıkıyor yürüyerek otele giderken leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken saldırıya uğramış. Otele giderken saldırmış. Çantasını da vermiyor. Çantası kan içindeydi. Çok vahşice öldürüldü. Herhalde kalbinden kılıcı sokmuş. Ne tanır, ne bir ilgisi vardır. Kendi halinde bir çocuk yani. Şok olduk biz de. Perişan olduk. Yapanın yanına kâr kalmaması lazım. Kafası esen herkes insan mı öldürecek? Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi.”

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Samuray kılıçlı vahşet

‘BENCE PLANLI YAPTI’

Ağabeyi Fatih Cengiz ise “Ailecek çok üzgünüz. Başak işinde gücünde bir insandı. Otelde kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bence planlı bir şekilde öldürdü” şeklinde konuştu.

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#Can Göktuğ Boz#Samuray Kılıcı#Cinayet

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