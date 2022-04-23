Samuray kılıçlı katile en ağır ceza

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu’nun Can Göktuğ Boz hakkında hazırladığı raporu okudu. Raporda, Boz’un cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Can Göktuğ Boz’u canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Boz’u, ‘silahla tehdit’ ile ‘yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma’ suçlarından da toplamda 5 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Heyet verilen cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

Can Göktuğ Boz polisteki skandal ifadesinde, “Olay günü sinirlerim bozuktu. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim” demişti.