Samuray kılıçlı katil temyize başvurdu, Başak’ın annesi Hürriyet’e konuştu: Haklının kolunu bükemezler

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Ankara’dan İstanbul’a iş için gelen mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 akşamı Ataşehir’de kaldırımda yürürken, hayatında hiç görmediği Can Göktuğ Boz’un samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Genç kadına arkadan saldıran Can Göktuğ Boz, kılıcı defalarca sapladı. Evlenmek için gün sayan Başak Cengiz’in hayatını kaybettiği o anlara ilişkin görüntüler tüm Türkiye’nin yüreğini sızlattı.

İKİ KEZ İTİRAZ ETTİLER

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Nisan 2022 günü karara bağladığı davada Can Göktuğ Boz’a, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ayrıca ruhsatsız silah ve tehditten de 5 yıl hapis cezası verdi. Boz’un avukatları cezanın fazla olduğunu iddia ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Boz’un avukatları bu kez Yargıtay’a başvurarak karara ikinci kez itiraz etti. Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır da Yargıtay’a dilekçe sunarak sanık avukatlarının temyiz talebinin reddedilmesini istedi.

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‘HERKESE YARDIM EDERDİ’

Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “İtirazları ne olursa olsun, nereye olursa olsun, haklının ve Türk adaletinin kolunu bükemeyecek. Tek dayanağım Türk adaleti, onun da sonucu Başak’ı geri getirmeyecek. Ama en azından mücadelesinin karşılığını almış olacak. Bir gün evde televizyon izliyordum. Kadın katliamıyla ilgili bir konu vardı televizyonda. Başak o sırada tesadüfen yanıma geldi, televizyondaki olayı görünce eliyle yüzünü gölgeleyerek ağladı, ben de ağladım. Sonra bana ‘Bizim ağlamamızın onlara hiç faydası yok. Bir şeyler yapmamız lazım’ dedi. Sürekli mağdur kadınlara, çocuklara, hayvanlara destek mesajları gönderirdi. Uçan sineği öldürmemi istemezdi. Öyle duyarlıydı. Elinden geldiğince gücü yettiğince herkese yardım ederdi.”

‘HÂLÂ MÜCADELE EDİYOR’

Anne Beyhan Cengiz, “Hâlâ kadınlar için mücadele ediyor. O kadar duyarlıydı o kadar bir şeyler yapmak istiyordu ki. Mahkeme ne ceza verirse versin benim yaram kapanmayacak ama en azından mücadelesinin karşılığını almış olacak. Bu öfke, bu hınç ne? Tanımadığın bir insana bu öfken ne? Biz ne zaman bu hale geldik” dedi.