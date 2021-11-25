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Samsunspor’dan mor forma

#Samsunspor#Forma#Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Samsunspor’dan mor forma

Samsunspor üzerinde 15 dilde ‘Kadına şiddete hayır’ yazan mor renkli formalarla sahalara çıkmaya hazırlanıyor.

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Forma satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı şiddet mağduru kadınlara destek veren vakıflara bağışlanacak. Kulüp, yeni formalarını, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde ‘Dünyanın en ağır forması’ sloganıyla tanıttı.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nın Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım şöyle konuştu:

Samsunspor’dan mor forma

SAVUNMA DERSİ

“Türkiye’de kadın erkek herkesin bu formayı giymesini isteriz. Bu forma girişiminin tarihe geçmesini istiyoruz. Vakıf olarak mücadelemizi stadyumlardan sonra şehirlere, sokaklara taşıyacağız. 25 Kasım’dan itibaren kadınlara bireysel savunma sporu öğreteceğimiz derslere başlıyoruz.”

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#Samsunspor#Forma#Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

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