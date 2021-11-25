Samsunspor’dan mor forma

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Forma satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı şiddet mağduru kadınlara destek veren vakıflara bağışlanacak. Kulüp, yeni formalarını, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde ‘Dünyanın en ağır forması’ sloganıyla tanıttı.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nın Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım şöyle konuştu:

SAVUNMA DERSİ

“Türkiye’de kadın erkek herkesin bu formayı giymesini isteriz. Bu forma girişiminin tarihe geçmesini istiyoruz. Vakıf olarak mücadelemizi stadyumlardan sonra şehirlere, sokaklara taşıyacağız. 25 Kasım’dan itibaren kadınlara bireysel savunma sporu öğreteceğimiz derslere başlıyoruz.”