Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun için memleketi Samsun'da tören düzenlendi. Çarşamba ilçesi, Kabaceviz Mahallesi'nde Merkez Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene şehidin annesi Asiye, babası Lütfü, kardeşleri Aynur, Saliha ve Muhittin Uzun ile nişanlısı Sedanur Düzenli katıldı. Uzun'un yüzüğü takılı künyesini boynuna asan Sedanur Düzenli, uzun süre tabuta sarıldı. Şehidin kardeşleri de tabutun başında birbirine sarıldı.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Namazının ardından Uzun'un cenazesi, Kabaceviz Mahallesi'nde toprağa verildi.