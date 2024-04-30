Samsun'daki vahşet! Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla öldürmüştü... Adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Temiz ile birlikte yaşadığı ve bir erkek çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul Temiz, banyoda Güneş’i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. Ertuğrul Temiz bir süre sonra erkek kardeşini telefonla arayarak Gülcan Güneş’i öldürdüğünü söyledi. Temiz’in kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılıp girilen evin banyosunda Güneş’in cansız bedeni bulundu. Gülcan Güneş’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Haberin Devamı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ertuğrul Temiz, Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ifadesinde, sevgilisinin banyoya girdiği sırada vücudunun bazı noktalarında morluklar olduğunu, aldatıldığını düşünüp tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Ertuğrul Temiz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, şüphelinin çocuğunu yakalanmadan önce ablasına bıraktığı öğrenildi.