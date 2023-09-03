Samsun'da yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı... Otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi

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Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı.

Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

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DHA Muhabiri Emre Öncel, CNN TÜRK canlı yayınında kentteki son durumu aktardı. Öncel'in aktardıkları şu şekilde oldu:

AFAD VE METEOROLOJİ BİLGİLENDİRMİŞTİ

Özellikle İlkadım ve Atakum ilçelerinde gece saatlerinde yağış etkisini göstermeye başlamıştı. Meteoroloji ve AFAD'dan da bilgilendirme mesajları gelmişti. Sabah saatlerinden itibaren de etkisini artıran yağış su baskınına neden oldu.

OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ana arterlerde oluşan su birikintilerinden dolayı da bazı yollar trafik ekiplerince kesildi. Tramvay, minibüs ve otobüs seferleri iptal edildi.



5 ve 13 Haziran'da merkez ilçeleri su baskınlarına teslim olmuş ve en büyük yarayı Gülsan Sanayi Sitesi almıştı. O iki baskından daha etkili su baskını yaşanıyor. Mahsur kalanların olduğu bilgisini de aldık.



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Ekiplerin çalışması devam ediyor. Rögar kapakları açılarak su birikintilerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

YOLLAR YARILDI, ARAÇLAR İÇİNE DÜŞTÜ

Samsun'da etkili olan sağanak yağış birçok yer hasar gördü. 6 saatte metrekareye 147 kilogram yağışın düştüğü kentte, suların çekildiği bazı bölgelerde zarar ortaya çıktı.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara hasarı gözler önüne serdi. Yollar yarıldı, araçlar yan yattı.

BAŞKAN DEMİR: BU BÜYÜK BİR AFET

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel sonrası caddelerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken, yamaçlardan gelen çöp ve toprağın tıkadığı mazgal ve kanalları da açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dünden bu yana yapılan uyarılar vardı. Metrekareye yoğun bir yağış düştü. Ekiplerimizle ilk andan itibaren sahada, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu büyük bir afet. Afetin an az hasarla atlatılabilmesi adına tüm gücümüzle sahada olmayı sürdürüyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Hayatı hızlı bir şekilde normale döndürüyoruz” dedi. (DHA)

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