Meteoroloji'den 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Daha kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji çok sayıda ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdenizin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İç Anadolu kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ORHAN ŞEN TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu uyarılarda bulundu:

Bugün Pazar Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan Erzurum'un kuzey ilçeleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara Ege ve yağış alan yerlerde kuvvetli. Sıcaklıkta önemli bir değişim yok.

Bugün Ankara Yozgat Kayseri Kırşehir Kastamonu, Sinop, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın kuzeyinde yağış kuvvetli su baskını olabilir.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul bugün Anadolu yakasının Karadeniz kıyısında yağış var kuvvetli değil Salı günü daha kuvvetli yağış geliyor. Bugün sıcaklık 29 C Poyraz kuvvetli esiyor.