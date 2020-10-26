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AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Samsun'da "torbacı" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Samsun'da "torbacı" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 8,01 gram esrar, 106 kapsül sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca mermisi ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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