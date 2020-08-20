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SAMSUN (AA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Samsun'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

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Samsun'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı
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Samsun'un Terme ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İlçedeki bir makine fabrikasında çalışan işçilerin içerisinde bulunduğu Tunahan Özen'in kullandığı 55 AAY 600 plakalı minibüs, Çarşamba Terme kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürüklendikten sonra devrilen minibüsteki 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Terme ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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