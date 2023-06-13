Samsun'da sağanak: Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı... Eğitime yağmur engeli

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Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı. Bölgede sürücüler, araçları ile ilermekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ



Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy lçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük çekti. Atatürk Bulvarın'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Türkiye genelinde beklenen son hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şen özellikle Samsun'da sele neden olan yağışın bugün etkisini kaybedeceğini belirtti.

Şen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Samsun’da yağış devam etmeyecek. Yağış Karadeniz üzerine kayacak. Samsun’da çok kısa sürede yağdığı için sel meydana geldi. Bu doğanın bir gereği. Bir haftalık yağış bir saatte bile yağabilir.

Öğlen saatlerinden itibaren Ankara’da Aydın’da bu tür yağışları görebiliriz. İzmir’in doğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat civarlarında yağışlar meydana gelecek. Afete dönüşmesi çarpık kentleşmeden meydana geliyor.

Ankara’da kaçıncı su baskını meydana geliyor. Bunların önüne geçmek için altyapıyı gözden geçirmek lazım.

PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN UYARI

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Yarın da tehlike var, Ege’nin iç kesimlerinde. Perşembe günü batıdan biraz çekiliyor Doğu Karadeniz’de bir tehlike var. Hafta sonu Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İstanbul’da da tehlike var.

Şu anki tahmine göre Ordu’da 50 kilogramlık bir yağış olsa bile taşkın ihtimali var. Dik olduğu için yamaçlar hızlı taşkınlar meydana gelebilir.