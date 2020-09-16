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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

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Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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SAMSUN'da özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 45 ekip ve 203 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 2 kilo 6 gram bonzai, 63,65 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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