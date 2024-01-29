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Samsun'da otomobil evin bahçesine düştü... Amatör futbolcunun acı ölümü

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#Burak Karaköse#Samsun#Otomobil
Samsunda otomobil evin bahçesine düştü... Amatör futbolcunun acı ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 13:29

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Burak Karaköse (21), hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Arı ise yaralandı.

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Kaza, dün Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübü futbolcusu Burak Karaköse’nin kontrolünü yitirdiği 55 AHF 587 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine düştü. Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Karaköse ve yanındaki Furkan Arı, yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karaköse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor. 

Samsunda otomobil evin bahçesine düştü... Amatör futbolcunun acı ölümü

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#Burak Karaköse#Samsun#Otomobil

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