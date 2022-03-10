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Samsun'da otomobil denize uçtu! Sürücüden acı haber

#Samsun#Trafik#Kaza

SAMSUN’da denize uçan otomobilin sürücüsü Gökhan Yıldırım yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi ise kendi imkanlarıyla yaralı kurtuldu.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi sahilinde meydana geldi. Gökhan Yıldırım’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 06 KYG 94 plakalı otomobil, yoldan çıkıp denize uçtu. Otomobilde bulunan Gizem Demir ve Murat Kertis, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı, Gökhan Yıldırım ise direksiyonda sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, otomobilde Yıldırım’ın cansız bedenine ulaştı.

Yaralanan Demir ve Kertis, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıyıya çıkarılan Gökhan Yıldırım’ın cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü.

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#Samsun#Trafik#Kaza

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