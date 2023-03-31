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Samsun'da minibüs takla attı: 5 yaralı

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#Samsun#Kavak#Trafik Kazası
Samsunda minibüs takla attı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 10:38

Samsun'un Kavak ilçesinde, refüje çarpıp takla atan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi. Yavuz Sayın yönetimindeki minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yavuz Sayın (38), Tamer Bıyıklı (42), Hava Sayın (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim Esmer (34) ve Yasin Sayın (43) ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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#Samsun#Kavak#Trafik Kazası

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