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Samsun'da metil alkol can aldı: 2 kişi öldü; 4 gözaltı

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#Samsun#Metil Alkol#Zehirlenme
Samsunda metil alkol can aldı: 2 kişi öldü; 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 00:35

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vazirköprü ilçesinde 7- 8 Eylül tarihlerinde 2 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol satışı ve imalatı yapılabileceği değerlendirilen 3 büfe ve 5 adreste baskın yaptı. Baskınlarda, 93 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol, 14 adet alkol kiti, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 49 adet fişek, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

4 Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Samsun#Metil Alkol#Zehirlenme

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