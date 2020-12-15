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Gündem
Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Samsun'da, koronavirüs denetimi

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Samsun'da, koronavirüs denetimi
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SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekipleri kentin giriş noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Samsunda, koronavirüs denetimi
İlkadım Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin giriş noktasında yaptığı denetimlerde günde ortalama 450 araç ve 750 kişi sorguluyor. Denetimlerde, maske ve kimlik kontrollerinin yanı sıra Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Uygulama sırasında konuşan yolculardan Nalan Şuşut, "Herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Hepimiz kurallara uyarsak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

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