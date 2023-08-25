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Samsun'da korkunç olay! Sokak köpeklerini besleyenlere saldırdılar

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#Samsun#Darp#Sokak Köpekleri
Samsunda korkunç olay Sokak köpeklerini besleyenlere saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 11:24

Samsun'da Fevzi Uyar (74) ve Yasemen Yavuz (43) sokak köpeklerini besledikleri sırada, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi. Saldırıya uğrayan Yasemen Yavuz, “Onlar bizden özür diledi ama özrü kabahatinden büyük diyeceğimiz bir olaya döndü. Biz de şikayetimizden vazgeçmedik. Hastaneye giderek darp raporlarımızı aldık. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldük. 8 senedir böyle bir şey olmamıştı” diye konuştu.

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Samsun'da Kadamut Mahallesi’nde emekli Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz, sokak hayvanlarını beslerken kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi. Hastaneden rapor alan Uyar ve Yavuz, Şahin Z. ve babasından şikayetçi oldu.

Fevzi Uyar, “8 yıldır Kurtuluş Yolu’nda köpekleri besliyorum. Yasemen Yavuz ile birlikte buraya gelmiştik. Biz, 21 Ağustos Pazartesi günü hayvanları beslerken, o sırada yanımızda bir araba durdu. Daha önceden de tanıştığımız, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Bey ve yanında da benim yaşlarımda babası vardı. O adam köpeklere, benim ağzıma alamayacağım küfürler etti. ‘Bunları burada beslemeyin, gidin yukarıda besleyin’ dedi. Onlara yanımızda kadın olduğunu ve düzgün konuşmaları gerektiğini söyledim. Ben böyle deyince Şahin Z., arabadan indi ve babasıyla birlikte hem bana hem de Yasemin’e saldırdı. Yaptığımız iş, güzel bir iş diye düşünürken neye uğradığımızı şaşırdık. Kendileriyle yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

Samsunda korkunç olay Sokak köpeklerini besleyenlere saldırdılar

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'ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Jandarmaya şikayette bulunduklarını söyleyen Yasemen Yavuz ise “Onlar bizden özür diledi ama özrü kabahatinden büyük diyeceğimiz bir olaya döndü. Biz de şikayetimizden vazgeçmedik. Hastaneye giderek darp raporlarımızı aldık. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldük. 8 senedir böyle bir şey olmamıştı” ifadelerini kullandı.

Samsunda korkunç olay Sokak köpeklerini besleyenlere saldırdılar

Böyle bir durumun yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Şahin Z. de ifadesinde, Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz’dan özür dilediğini dile getirdi.

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#Samsun#Darp#Sokak Köpekleri

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