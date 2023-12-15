Samsun'da korkunç olay! Babasının ve babaannesinin evini yakıp yangını izledi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 gün önce babaannesi S.B. ile babası A.B., İsmet B.’yi uyuşturucu kullandığı için polise şikayet etti. Bunu öğrenen İsmet B., Adalet Mahallesi Uğurlu Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki babaannesinin dairesiyle bir alt katta babasıyla oturduğu evi ateşe verdi.

Dışarı çıkan İsmet B. evlerin yanışını izlerken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisi gören İsmet B. kaçarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İsmet B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İsmet B.’nin daha önce aynı sokaktaki başka bir evin penceresine taş atarak kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.