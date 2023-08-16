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Samsun'da korku dolu anlar: Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

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#Samsun#Atakum#Boğulma Tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 15:43

Amasya’dan Samsun’un Atakum ilçesine tatile gelen kardeşler Beyza Biçer (13), Nisa Biçer (15) ve kuzenleri Eren Biçer (14), girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan 3 çocuk, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Çobanlı İskelesi yakınında meydana geldi. Amasya’dan aileleri ile birlikte Samsun’a gelen kardeşler Beyza Biçer (13), Nisa Biçer (15) ve kuzenleri Eren Biçer (14) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis ekipleri sevk edildi.

Fatma ve Mehmet Biçer’in kızları Beyza ve Nisa ekiplerce kurtarılarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaybolan kuzenleri Eren Biçer ise yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla bulundu. Bilinci kapalı olarak denizden çıkarılan Eren Biçer de aynı hastaneye kaldırıldı.

Arama çalışmalarını izleyen kız kardeşlerin annesi Fatma Biçer, “Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim. Dinlemediler” dedi.

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#Samsun#Atakum#Boğulma Tehlikesi

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