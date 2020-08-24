Mehmet Emin COŞKUNDERE/ AYVACIK, (SAMSUN), (DHA)
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Samsun'da kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle öldü
SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen Cemil Soycan (56), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kabaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Soycan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Soycan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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