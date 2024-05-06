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Samsun'da kadın cinayeti! Saadet Çay, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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#Samsun#İlkadım#Kadın Cinayeti
Samsunda kadın cinayeti Saadet Çay, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 10:53

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İngilizce Öğretmeni Saadet Çay (43), boşanma aşamasındaki eşi Adem Çay (48) tarafından evinde göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Ahmet Çay, sokakta devriye gezen bekçiler tarafından tabancayla yakalandı. Katil zanlısı Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi

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Olay, ilçenin 19 Mayıs Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay tarafından evinde göğsünden tabancayla vuruldu.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Eve giren ekipler, Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı.

19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. 

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#Samsun#İlkadım#Kadın Cinayeti

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