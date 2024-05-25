Samsun'da Kader Yıldırım, eşinin kuzeni tarafından öldürüldü! Vahşette korkunç detaylar: Vücudunda 39 kesi tespit edildi

Haberin Devamı

Olay, dün Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı sokaktaki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. Telefonla eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), eve gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Yıldırım, 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım’ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna, eşi Fatih Yıldırım ise ifadesi için emniyete götürüldü. Yıldırım ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.

TAZİYE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3’üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım’ın halasının oğlu olan Mehmet I. olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

BORU KESME MAKASIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Mehmet I. ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım’ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Mehmet I. Kader Yıldırım’ı boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi’ne fırlattığını söyledi. Kader Yıldırım’ın yapılan ilk otopside ise vücudunda 39 kesi tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme, Cinayet Büro ve dalgıç ekiplerinin sabah saatlerine kadar aradığı makasa ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kader Yıldırım’ın cenazesi, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, komşuları, sevenleri ve yakınları katıldı.